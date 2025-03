'Cuore d'oro per la solidarietà', evento per ragazzi autistici

Una serata di beneficenza, premiazioni e musica sarà organizzata mercoledì 2 aprile alle ore 21 al teatro Orfeo di Taranto con il premio 'Taranto è.

Cuore d'oro della solidarietà', rivolto a dieci personalità ed associazioni che si sono distinte nel campo della solidarietà.

La data coincide con la giornata mondiale dell'autismo.

Si esibirà prima la band Posso sempre volare, composta dalle ragazze e dai ragazzi della Blue Butterfly, associazione che nasce per volontà di Maria Spada, mamma che ha trasformato le sfide dell'autismo che hanno affrontato i suoi figli in una missione di speranza e amore. L'obiettivo dell'associazione, a cui sarà devoluto l'intero ricavato della manifestazione, è ispirare al superamento dei limiti e alla realizzazione dei propri sogni e promuovere la collaborazione con altre associazioni, creando una comunità di "mani blu", per donare ai ragazzi autistici una vita piena di significato, fatta di relazioni autentiche e integrazione. Il gruppo porterà due canzoni sul palco.

Ad arricchire la serata ci sarà la band La premiata arboristeria italiana, con i più grandi successi di Renzo Arbore e dell'orchestra Italiana. Oggi l'iniziativa è stata presentata in una conferenza stampa promossa dall'associazione Templari di San Michele Arcangelo in collaborazione con i Poveri Cavalieri di Cristo di San Bernardo di Chiaravalle Commenda San Michele Arcangelo e il teatro Orfeo di Taranto. La serata di beneficenza, che sarà presentata da Mauro Pulpito, ha il patrocino gratuito del Comune di Taranto. La direzione organizzativa è a cura di Gabriella Bruno, direzione artistica di Luciano Di Giorgio, regia di Aldo Salamino e direzione tecnica di Nicola Causi.



