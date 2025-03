Atti osceni vicino a una scuola, arrestato 30enne a Trani

Si sarebbe appostato nelle vicinanze di una scuola e poi, dopo aver attirato l'attenzione di alcune ragazzine di passaggio, avrebbe compiuto atti osceni. Per questo un 30enne è stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Trani ed eseguita dalla squadra investigativa del commissariato della città pugliese. L'uomo risponde dei reati di atti osceni in luogo pubblico e corruzione di minorenni.

Le indagini sono partite in seguito alla denuncia presentata per conto di due 16enni le quali, andando a scuola avevano notato la presenza del 30enne. Gli agenti hanno quindi visionato le immagini di videosorveglianza, che confermano la versione delle vittime. Ritenendo che l'azione si sarebbe potuta ripetere anche il giorno successivo, gli investigatori si sono appostatati nella zona, notando il 30enne appostato, in attesa del passaggio delle ragazzine e intento a compiere gli stessi atti osceni. L'uomo è stato quindi bloccato e identificato.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA