Al Petruzzelli apre il Bif&st, 'festa di cinema e cultura'

Con la consegna del premio 'Bif&st arte del cinema a Felice Laudadio', si è aperta la 16esima edizione del Bari international film festival che stasera presenta, nel teatro Petruzzelli, la prima de Le assaggiatrici di Silvio Soldini.

Laudadio, direttore artistico fino all'anno scorso, ha detto di non essere "particolarmente emozionato" e ha sottolineato che il premio, "immeritato", è da condividere con quanti negli anni hanno dovuto organizzare la manifestazione anche in "poche settimane", citando "Nichi Vendola e Antonio Decaro". Poi, dato che ora si occupa del festival per il "centenario di Camilleri", ha annunciato che una tappa "si svolgerà anche in Puglia". C'è qualcosa che vuole questo Bif&st faccia?, gli è stato chiesto: "Non rispondo, voglio vedere cosa fa ora", ha detto.

Sono intervenuti anche il sindaco di Bari, Vito Leccese; e il governatore pugliese Michele Emiliano. Quest'ultimo ha ricordato che "l'Ue ha interrotto i finanziamenti alla cultura, questo è un fatto pesantissimo: noi abbiamo reagito subito con una operazione tecnicamente ardita, li abbiamo sostituiti con i finanziamenti europei alle imprese. Abbiamo dato un particolare profilo all'industria del cinema - ha annunciato - quindi spingeremo la costruzione di un segmento industriale vero e proprio". All'esterno del politeama, durante la cerimonia inaugurare, alcuni lavoratori del comparto audiovisivo hanno manifestato contro le recenti riforme del settore che "penalizzano le piccole produzioni e in Puglia - hanno detto - ci sono un migliaio di persone rimaste senza lavoro".

Leccese, al suo primo mandato da sindaco, ha sottolineato che per lui "questo è un debutto" e ha assicurato che questa sarà "una settimana di festa e di cultura".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA