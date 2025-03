Sequestrato allevamento abusivo con macello clandestino

Carabinieri forestali del nucleo investigativo (Nipaaf) e del nucleo forestale di Lecce hanno scoperto un allevamento abusivo di maiali in località Madonna delle Grazie a San Donato di Lecce dove si faceva anche macellazione abusiva.

I militari, con l' ausilio degli ispettori del servizio veterinario dell' asl hanno trovato nella struttura - completamente abusiva - una generale precarietà igienico-ambientale, con 14 capi di suini al pascolo su un terreno disseminato di deiezioni degli stessi animali non rimosse da tempo.

L'intera proprietà aziendale è stata sequestrata e con essa le attrezzature che veniva usata per la macellazione ed i locali utilizzati. Denunciati i due titolari per macellazione clandestina e detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura.



