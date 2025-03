Pugilato: Per Squeo chance mondiale a maggio contro Opetaia

Chance mondiale per un pugile italiano. Il prossimo 13 maggio sul ring del Gold Coast Center di Broadbeach, in Australia, il 34enne pugliese di Molfetta Claudio Squeo (17 incontri da professionista, tutti vinti), detto 'Red Bull', combatterà per la cintura iridata dei Massimi Leggeri Ibf contro il campione in carica, l'australiano Jay Opetaia, anche lui imbattuto (in 27 match).

Per Opetaia, da dilettante atleta olimpico a Londra 2012 e oro ai Mondiali under 17 nel 2011, sarà la quinta difesa del titolo (terza del suo secondo 'regno') conquistato nel luglio 2022, sempre a Broadbeach, battendo ai punti il lettone Mairis Briedis. L'australiano è anche considerato il numero uno assoluto della sua categoria dalla rivista 'The Ring', e sarà quindi un rivale particolarmente insidioso per Squeo.

Ex campione italiano, il fighter pugliese è detentore della cintura europea dell'ente Ibf conquistata nell'aprile del 2024 battendo ai punti il finlandese Rasanen. Nel suo ultimo incontro, lo scorso ottobre a Roma, 'Red Bull' ha battuto in due riprese il colombiano Orlando De Jesus.



