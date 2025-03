Frontale fra auto e furgone su tangenziale Bari, 2 feriti gravi

Sono ricoverati nel Policlinico di Bari i due uomini rimasti gravemente feriti in un incidente stradale avvenuto la scorsa notte sulla tangenziale di Bari, nel tratto compreso tra le uscite San Pasquale e Carrassi. Si tratta di un 38enne e un 27enne che si trovano rispettivamente nei reparti di Rianimazione e Neurochirurgia, entrambi in prognosi riservata a causa dei politraumi riportati.

Secondo quando emerso, i due erano alla guida di un'auto e un furgone che si sono scontrati frontalmente probabilmente perché uno dei due mezzi ha preso contromano la tangenziale. Sul posto, oltre i vigili del fuoco, sono intervenute le forze dell'ordine che dovranno ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Il tratto stradale su cui è avvenuto l'incidente è stato interdetto al traffico per due ore.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA