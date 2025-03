Esplosivo, armi e droga in un casolare, tre arresti nel Foggiano

Un ingente quantitativo di materiale esplosivo, insieme ad armi, munizioni e droga, è stato sequestrato in un casolare nelle campagne di Stornara, in provincia di Foggia, durante le ricerche di una persona evasa dagli arresti domiciliari nell'ottobre 2024, già in custodia cautelare perché ritenuta responsabile del reato di rapina. Tre persone sono state arrestate in flagranza di reato per detenzione illegale di armi ed esplosivi, detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio ed evasione dagli arresti domiciliari. Individuato il casolare dove l'uomo evaso si nascondeva, i militari hanno dapprima bloccato una persona che si stava allontanando, anche in questo caso si tratta di un evaso dai domiciliari. Fatta irruzione nello stabile, la persona ricercata è stata assicurata alla giustizia insieme a una donna. Durante la perquisizione sono stati sequestrati esplosivo, una pistola clandestina, con serbatoio e munizionamento e oltre cento grammi di hashish e marijuana, pronti per essere spacciati. Sul posto sono intervenuti anche gli artificieri del comando provinciale di Bari che hanno confermato l'elevata pericolosità dell'esplosivo, provvedendo alla sua distruzione.



