Bari aderisce a 'Earth hour' spegnendo il suo lungomare

Lungomare spento domani, dalle 20.30 alle 21.30. Il Comune di Bari aderisce così a 'Earth hour - l'ora della Terra', il più grande evento globale sul contrasto al cambiamento climatico e per la difesa della natura promosso dal Wwf Internazionale. Accogliendo l'appello del Wwf Levante Adriatico, le lampade dei candelabri ornamentali, dalla spiaggia di Pane e pomodoro fino alla sede dell'Autorità portuale in piazzale Cristoforo Colombo, resteranno al buio per un'ora.

Nata a Sidney nel 2007, Earth hour è una manifestazione mondiale in continua crescita che, nel 2024, ha coinvolto quasi 200 Paesi in tutto il mondo con lo spegnimento simbolico delle luci di migliaia di monumenti, edifici, piazze e strade, insieme a migliaia di momenti di partecipazione e impegno concreto da parte di cittadini, istituzioni, associazioni e imprese.

L'obiettivo è accelerare l'azione per l'abbattimento delle emissioni e intensificare gli sforzi per tutelare la natura.





