Uomo trovato con ferite alla testa a Taranto, è in rianimazione

Un uomo di 48 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato trovato per terra, nell'atrio di un condominio di via Reggio Calabria, a Taranto, con ferite alla testa, forse inferte con il calcio di una pistola. E' stato soccorso dal 118 e trasportato all'ospedale Santissima Annunziata, dove è stato ricoverato in rianimazione.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo investigativo e della sezione scientifica che hanno effettuato i rilievi e ascoltato familiari e conoscenti dell'uomo per cercare di risalire agli autori dell'aggressione e stabilire il movente.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA