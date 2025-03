Sasso contro bus a Taranto, leggermente ferita un'anziana

Un sasso è stato lanciato, ieri sera, contro un autobus della linea 8 a Taranto, mandando in frantumi uno dei finestrini. Le schegge hanno ferito lievemente un'anziana che è stata medicata sul posto dai sanitari del 118, non c'è quindi stato bisogno del trasporto al pronto soccorso.

L'episodio è avvenuto poco prima delle 20 in via Lago Maggiore, zona Salinella, non distante dallo stadio Erasmo Iacovone. Sul posto è intervenuta la polizia che ha raccolto le dichiarazioni dei testimoni e avviato le indagini. Il sasso è stato poi trovato all'interno del bus. L'episodio è stato stigmatizzato da Kyma Mobilità, la società partecipata che si occupa del trasporto pubblico.



