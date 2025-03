Muore a 32 anni schiacciato dal trattore ribaltato

Un uomo di 32 anni è morto schiacciato dal trattore sul quale si trovava mentre percorreva la strada provinciale 1 a pochi chilometri dall'ingresso di Celenza Valfortore nel Foggiano. Stando a quanto si è appreso, il mezzo si sarebbe ribaltato più volte, finendo in un terreno scosceso. Il 32enne è stato schiacciato dal mezzo agricolo. E' probabile che l'uomo stesse rientrando da un terreno agricolo dove lavorava. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco che stanno provvedendo al recupero del corpo. In corso anche gli accertamenti dei militari dell'arma per cristallizzare l'esatta dinamica dell'accaduto.





