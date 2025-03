Gentiloni a Bari riceve sigillo d'oro per i 100 anni di UniBa

"È importante ricordare che in cento anni di storia questa università è stata un presidio. Cento anni impongono una responsabilità e per questo abbiamo iniziato un percorso importante sulla questione della pace". Lo ha detto il rettore dell'università Aldo Moro di Bari, Stefano Bronzini, durante il convegno 'La solidarietà europea, avanzamenti, arretramenti e prospettive a 15 anni dalla riforma di Lisbona'.

Nell'occasione il rettore ha consegnato il sigillo d'oro per il centenario dell'università all'ex presidente del Consiglio ed ex commissario europeo Paolo Gentiloni. Lo stesso Gentiloni pronuncerà la prolusione dal titolo 'La solidarietà dell'Unione europea durante la pandemia'.

"In questo momento - ha aggiunto Bronzini - l'Europa deve dare risposte e sono sicuro che Gentiloni continuerà il suo impegno". "Spero - ha evidenziato - che questo contamini le menti affinché ci si senta prima di tutto cittadini europei.

L'università e gli studenti hanno bisogno di più Europa, così come i docenti". Bronzini ha donato a Gentiloni anche il volume dei cento anni di storia dell'università di Bari.



