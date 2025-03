Crollo Bari, terminate le demolizioni controllate

Sono terminate questo pomeriggio le attività di demolizione controllata sulle parti residue della palazzina crollata lo scorso 5 marzo in via De Amicis, a Bari. I lavori sono stati eseguiti dalla ditta incaricata dal Comune, e monitorati dai tecnici comunali. A partire dalla fine dei lavori, come prescritto dall'ordinanza diramata nei giorni scorsi dal sindaco Leccese, decorre il termine di sette giorni - nei confronti dei titolari del condominio di via Pinto 16, adiacente alla palazzina crollata e fortemente danneggiato dal collasso - per mettere in sicurezza l'edificio. Nell'aria, come attestano tre rapporti relativi ai giorni 16, 17 e 18 marzo, non sono state rilevate fibre di amianto. I rilievi sono stati effettuati dal laboratorio incaricato della Ecotrend, società fornitrice della ripartizione comunale Igiene e Ambiente.

Dato il cumulo di macerie presenti nel sito, sottoposto a sequestro da parte della Procura di Bari, resta in vigore l'ordinanza sindacale a tutela della salute pubblica che prevede il divieto di affaccio, di apertura delle finestre e l'obbligo di indossare mascherine. Il Comune di Bari presenterà nelle prossime ore alla Procura di Bari una relazione sulle attività svolte. La Procura indaga per crollo colposo a carico di ignoti, le indagini del procuratore aggiunto Ciro Angelillis e della pm Silvia Curione sono condotte dalla squadra mobile di Bari.





