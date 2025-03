Il campo estivo contro il divario di genere economico raddoppia

"L'Italia può e deve farcela" a ridurre il divario di genere in tema salariale, economico e imprenditoriale che sta progredendo "ma ancora troppo lentamente" e, la chiave di tutto, è ancora una volta l'educazione e la formazione, sin dall'adolescenza. A questo mirano i progetti "obiettivo Effe" dell'Università Milano-Bicocca e l' "Effe Sumnmer cump', il campo estivo gratuito di educazione finanziaria e all'imprenditorialità per ragazze che si svolgerà quest'anno, finanziato dal Mimit con risorse Pnrr, sia a Milano sia a Bari a giugno e settembre rispettivamente.

L'iniziativa, ha sottolineato la senatrice Giusy Versace (Noi Moderati-Centro Popolare), che ha promosso la presentazione a Palazzo Madama, "è un passo avanti concreto in un tema che deve essere trasversale" a tutte le forze politiche. La Versace ha sottolineato l'importanza dell'educazione finanziaria sin dall'adolescenza in un mondo in cui "i ragazzi, tramite i device, sono già dei potenziali acquirenti e quindi devono sapersi orientare e diventare consumatori consapevoli" e nel quale perdurano ancora "troppi ostacoli" e "disparità".

Come ha rilevato Paola Bongini, docente di Economia degli intermediari finanziari all'Università Milano-Bicocca e responsabile del progetto obiettivo Effe "le conoscenze finanziarie sono un ingrediente fondamentale" e "spesso le ragazze sottovalutano le proprie competenze", con effetti negativi sulle capacità di emancipazione e sui risultati in termini di carriera e stipendi.

Per questo il campo estivo, ha spiegato Emanuala Rinaldi, professoressa associata in aociologia dei processi culturali e comunicativi dell'Università Milano Bicocca, "è incentrato sulle ragazze adolescenti", con un percorso che ha coinvolto anche insegnanti delle secondarie attraverso un approccio multidisciplinare e che ," da quest'anno, è esteso anche a Bari per coinvolgere maggioramente il Sud". Organizzato con 38 ore in presenza di formazione,e in partnership con Invitalia, prevede lezioni su finanza, imprenditoria e soft skills. Il progetto, con un orizzonte di 20 anni, "ha l'ambizione - ha aggiunto Rinaldi - di coinvolgere pià regioni italiane in futuro, mettere a disposizione risorse fruibili a distanza e contribuire così a ridurre il divario di genere del nostro paese".



