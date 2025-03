Festival dell'aquilone dall'1 al 4 maggio a Margherita di Savoia

Arriveranno da ogni parte del mondo per conquistare il cielo. Sono pronti a invadere la spiaggia di Margherita di Savoia, nel nord Barese, dal primo al 4 maggio per farsi guidare dal vento. Sono gli aquilonisti che parteciperanno all'11/a edizione del festival internazionale dell'aquilone, manifestazione sostenuta da Comune, Regione Puglia e associazioni di categoria. La rassegna ha due novità: la partecipazione di aquilonisti provenienti da Olanda, Usa, Svizzera e Canada e un pre festival, che dal 24 al 30 aprile animerà la spiaggia. L'anteprima avrà come ospite d'onore la Thailandia, festeggiata dal volo libero degli aquiloni, laboratori e show cooking.

"Il festival è l'appuntamento più importante della primavera pugliese e soprattutto per la valle dell'Ofanto che faremo visitare agli aquilonisti attraverso tour organizzati", dichiara Antonio Capacchione, presidente della locale sezione dell'associazione dei balneari, spiegando che sono stati organizzate visite guidate alla scoperta di Castel del Monte, degli ori di Canosa e delle opere di De Nittis. "I partecipanti al festival diventeranno come testimonial del nostro territorio perché le loro foto, i loro video vengono guardati anche nei loro Paesi aiutandoci a promuovere il territorio", conclude Capacchione.



