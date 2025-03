'Ercole Olivario', 11 aziende pugliesi selezionate per la finale

Sono undici le aziende olearie pugliesi che sono state selezionate per prendere parte alla finale della 33esima edizione del concorso nazionale Ercole Olivario, che si svolgerà a Perugia dal 19 al 20 maggio. I nomi sono stati svelati oggi, durante un evento organizzato a Brindisi dalla Camera di commercio. Sette aziende sono state selezionate per la categoria Extravergine: Azienda agricola Donato Conserva; Azienda agricola Di Martino; Serrilli Pia Gloria; Intini; Azienda agricola Bisceglie Maria; Azienda agricola Tedone Biagio; Olio Levante. Quattro imprese sono state scelte invece per la categoria Dop/Igp: Azienda agricola Di Martino; Azienda agricola Adriatica Vivai; Ciccolella; Azienda agricola De Carlo.

All'iniziativa di oggi sono intervenuti tra gli altri il vicepresidente della Camera di Commercio di Brindisi-Taranto Franco Gentile, il segretario generale di Unioncamere Puglia Luigi Triggiani, Angela Patrizia Partipilo, segretario generale della Camera di commercio di Bari, e Federico Sisti, segretario generale della Camera di commercio dell'Umbria. Sono stati inoltre conferiti i premi 'Piccole produzioni - Puglia' del concorso nazionale 'La goccia d'Ercole', sezione a latere dell'Ercole Olivario 2025. Primo classificato è stato l'olio extravergine monocultivar Futura dell'azienda Oilivis, secondo l'olio extravergine di oliva Carpe Diem dell'azienda Fabio Girasoli. Inoltre sono stati attribuiti tre riconoscimenti: menzione di merito Impresa donna per Agricola Bisceglie Maria; menzione di merito Giovane imprenditore per l'azienda agricola Tedone Biagio; menzione speciale Olio monocultivar per l'azienda Intini.



