Crollo Bari, il Comune 'situazione di pericolo non è cessata'

Proseguono i lavori di demolizione controllata delle parti rimaste in piedi della palazzina crollata in via De Amicis, a Bari. Il Comune spiega in una nota che "è stato completato l'abbattimento del primo, secondo, terzo, quarto e quinto piano" e che le attività di puntellamento di parte della palazzina adiacente, secondo i tecnici impegnati nelle operazioni, hanno evitato che il crollo si estendesse all'edificio al civico 16". Resta però lo stato di allerta perché "fino alla definitiva messa in sicurezza del fabbricato di via Pinto 16, per il quale è in vigore un'ordinanza sindacale nei confronti del condominio, la situazione di pericolo non può considerarsi cessata".

Intanto, dopo i risultati resi noti ieri dall'Arpa, anche gli esiti dell'analisi dell'aria condotte dalla ditta fornitrice del Comune nelle giornate del 14 e 15 marzo scorsi hanno attestato "l'assenza di fibre di amianto aerodisperse nel cantiere". I rilievi sono condotti costantemente dalla ditta Ecotrend, fornitrice della ripartizione comunale Igiene e ambiente.

L'amministrazione raccomanda comunque "alla popolazione il rispetto dell'ordinanza sindacale emanata lo scorso 12 marzo, che, per la tutela della salute pubblica nelle aree esterne delle zone circostanti il cantiere della demolizione, ha disposto una serie di misure precauzionali quali il divieto di affaccio, l'obbligo di mantenere chiuse le finestre e di utilizzare idonei dispositivi di protezione (mascherine) sino a comunicazione di cessate attività".



