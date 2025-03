Campagna crowdfunding per finanziare concerto Uno Maggio Taranto

Il Comitato Cittadini e lavoratori Liberi e Pensanti ha lanciato una campagna di crowdfunding per finanziare e garantire la realizzazione del concertone dell'Uno Maggio Taranto Libero e Pensante, un evento che "da dieci anni - spiegano gli organizzatori - rappresenta un simbolo di lotta, resistenza e indipendenza culturale". L'obiettivo è raccogliere 15mila euro per sostenere le spese logistiche necessarie alla realizzazione del concerto, con particolare attenzione ai costi di viaggio e alloggio degli artisti che si esibiranno gratuitamente.

Il crowdfunding indica un meccanismo attraverso il quale un progetto viene sostenuto economicamente da un ampio numero di persone, che contribuiscono con somme variabili in base alle proprie possibilità. Uno Maggio Taranto Libero e Pensante, la cui direzione artistica è affidata a Michele Riondino, Antonio Diodato e Roy Paci, ha scelto il modello reward-based crowdfunding, garantendo ai sostenitori ricompense esclusive, tra cui magliette ufficiali, accesso ad esperienze, poster celebrativi e altri gadget personalizzati.

L'evento "si distingue - spiega il comitato - per il suo carattere indipendente, non avvalendosi di finanziamenti da sponsor o istituzioni. Questa scelta consapevole consente di mantenere il messaggio dell'evento autentico e privo di compromessi".

Per supportare Uno Maggio Taranto Libero e Pensante è possibile effettuare una donazione attraverso la pagina della campagna su Kickstarter. "Anche un piccolo contributo - conclude la nota - può fare la differenza".



