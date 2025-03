A Bari torna Vivicittà, due percorsi da 10 e 4 chilometri

Due percorsi: uno di dieci chilometri per la corsa e un altro di quattro, per la passeggiata ludico-sportiva. E' la formula della 37esima edizione di Vivicittà, la manifestazione podistica che torna a Bari il 5 e 6 aprile, in contemporanea con altre 43 città italiane e sei straniere. La partenza è fissata domenica 6 aprile alle 9.30 da parco 2 giugno, dove è previsto anche l'arrivo. Alla presentazione dell'evento organizzato da Uisp Bari erano presenti oggi, fra gli altri, la presidente di Uisp Bari Tiziana Zenzola, il sindaco di Bari Vito Leccese, l'assessore comunale al Turismo Pietro Petruzzelli e il presidente del Coni Puglia Angelo Giliberto.

Leccese ha evidenziato il "forte legame identitario con Bari" della corsa, sottolineando che "lo sport è un eccezionale fattore di crescita della comunità". "Questa manifestazione - ha aggiunto Petruzzelli - racchiude tante realtà che appartengono alla parte sana della società, dall'associazionismo e volontariato al mondo delle imprese, per finire alla sanità".

Zenzola ha ricordato che Vivicittà "è un evento storico che, nel corso degli anni, è diventato un simbolo di benessere per la città".

Il 5 aprile, come lo scorso anno, sarà aperto il Villaggio Vivicittà, dalle 9 alle 18.30, al cui interno troverà spazio anche il Villaggio della prevenzione con iniziative di sensibilizzazione sulla prevenzione delle malattie cardiologiche e sull'importanza di uno stile di vita sano, e la possibilità di effettuare gratuitamente un elettrocardiogramma e la misurazione della glicemia per prevenire la patologia del diabete.

Presentando il pettorale della corsa si potrà inoltre accedere gratuitamente al Vintage market Bari. Tra le altre novità di questa edizione anche un contest fotografico che vedrà protagonisti gli studenti dell'Istituto Santarella di Bari.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA