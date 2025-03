A Bari il Fuori Bif&st, la città si 'veste di cinema'

Più di 100 eventi realizzati in collaborazione con operatori commerciali, realtà culturali e sociali; installazioni, performance, vetrine, laboratori e menù a tema, per consentire alla città di Bari di "vestirsi di cinema" con il Fuori Bif&st, il programma di eventi collaterali promossi dal Comune del capoluogo pugliese durante il Bari international film festival che, dal 22 al 29 marzo, si diffonderà in strade, scuole e negozi.

Ne hanno parlato oggi in una conferenza stampa il direttore artistico del Bif&st, Oscar Iarussi; il sindaco di Bari, Vito Leccese; gli assessori comunali alla Cultura, Paola Romano; e allo Sviluppo locale, Pietro Petruzzelli. Quest'ultimo ha evidenziato che "abbiamo voluto Vestire di cinema la città di Bari, anche con interventi di pedonalizzazione, e in collaborazione con alcune attività private".

Per Iarussi "la novità è che, per la prima volta, il Fuori Bifest dà del tu al festival con attività collegate ai suoi temi, tra cui il pacifismo, la parità di genere, il Mediterraneo con l'oziosità del confronto". Il direttore artistico ha inoltre sottolineato che un'ora dopo l'apertura del botteghino, il Bif&st aveva già "venduto 4.500 biglietti".

Il sindaco ha detto di "coltivare l'ambizione che questa iniziativa diventi nazionale: Fuori Bif&st e Bif&st vanno avanti insieme come due solidi alleati anche nel futuro". Poi ha ricordato che al presidente della giuria del concorso Meridiana, lo scrittore algerino Tahar Ben Jelloun, saranno donate le chiavi della città, "una città che ha nel suo patrimonio genetico l'accoglienza e la tolleranza".

L'assessora Romano ha detto che "questa settimana sarà vissuta nello spazio urbano collettivamente, da nord a sud, focalizzandoci sul Mediterraneo e sull'accoglienza". "Abbiamo - ha sottolineato - cinque strade che saranno chiuse e in cui gli operatori si sono aggregati per un programma condiviso; poi ci saranno tantissime iniziative tra cui quelle nei quartieri non centrali della città che vivrà, a 360 gradi, il Fuori Bif&st.

Programma su 'bifest.it'.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA