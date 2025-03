Per 'Le città invisibili' in proiezione a Bari Mystery Train

Prosegue al Cineporto di Bari la rassegna 'Le città invisibili', ciclo di proiezioni a cura della Mediateca Regionale Pugliese e Apulia film commission. Con il film Mystery Train - martedì notte a Memphis (1989) di Jim Jarmusch, domani (mercoledì 19 marzo), alle 20.30, al Cineporto di Bari, inizia Indipendent Days, il secondo percorso cinematografico della rassegna "Le città invisibili". La proiezione, in lingua originale con sottotitoli in italiano, è a ingresso libero.

Nel suo terzo film, Jarmusch racconta la città di Memphis e la doppia vita dell'America per i vagabondi e gli emarginati.

Gli eroi senza fissa dimora e senza apparente luogo di lavoro, nell'immaginazione di Jarmusch sono i veri abitanti della città, soprattutto dopo la mezzanotte e nel segno di Elvis Presley. La pellicola si dipana in tre episodi collegati all'Arcade Hotel, un albergo fatiscente presidiato dal portiere notturno e facchino (interpretato da Screamin' Jay Hawkins, noto anche per la sua attività di cantante), dove i personaggi di ogni storia trascorrono una notte.

Nel film, inoltre, è presente anche il cantautore e compositore americano Tom Waits, che veste i panni di un dj radiofonico. Le musiche del film sono state composte da John Lurie, fondatore dei Lounge Lizards e autore di molte colonne sonore, su tutte Paris, Texas di Wim Wenders.



