Giornate Fai,sede Comune Bari ribattezzata 'Palazzo della città'

Un immobile dalla storia antica che adesso si apre ancora di più cambiando nome. È la sede del Comune di Bari che sarà ribattezzata Palazzo della città perché si intende alludere "al senso di osmosi tra il palazzo e la comunità", ha spiegato il sindaco di Bari, Vito Leccese che ha annunciato la novità in occasione della 23/a edizione delle giornate Fai di primavera che si terranno nel prossimo fine settimana. Tra i luoghi da visitare ci saranno anche la sede dell'amministrazione comunale e il vicino teatro Piccinni. Il cambio di declinato del nome del Comune è stato deciso da una delibera di giunta anche per ricordare che "i veri proprietari di questo immobile sono i cittadini". Le giornate Fai sono state presentate questa mattina nel corso di una conferenza stampa ed è stato ricordato che "rappresentano un momento di crescita educativa e culturale e di condivisione, strumenti essenziali per affrontare un mondo libero".

"La storia di questo palazzo, di epoca relativamente recente, in quanto successivo al decreto con cui Gioacchino Murat autorizzò le costruzioni della città al di fuori della mura medievali (1813), coincide con l'avvio della crescita di Bari spinta dall'ambizione di diventare da città di provincia una grande e bella città", ha aggiunto Leccese. "Il 22 e 23 marzo festeggeremo i 50 anni del Fai e i 25 della nostra delegazione, la prima in Puglia - ha dichiarato Gioacchino Leonetti, capo delegazione Fai Bari - la nostra missione è quella di far conoscere e amare il patrimonio ambientale e culturale delle città e dei territori italiani: l'Italia è un Paese meraviglioso ma già nel Dopoguerra, e più ancora negli anni Sessanta, è stato oggetto di interventi dissennati in termini urbanistici ed edilizi che hanno messo a dura prova gli ecosistemi preesistenti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA