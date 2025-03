Giornata delle Università, iniziative di UniBa tra musei e città

In occasione della Giornata nazionale delle Università svelate, istituita dalla conferenza dei rettori e organizzata in collaborazione con Anci, patrocinata dal ministero dell'Università e della ricerca, il prossimo 20 marzo UniBa promuove una serie di eventi divulgativi: incontri, workshop e dibattiti su temi di attualità.

L'obiettivo della Giornata - si evidenzia in una nota - è quella di "mostrare il ruolo propulsivo che le Università rivestono nello sviluppo del Paese e nella promozione della coesione sociale. Quest'anno l'attenzione si concentra in particolare sulle città universitarie, quali luoghi privilegiati dell'interazione sinergica tra Università e territori".

Un'occasione per riflettere "sulla collaborazione tra atenei, amministrazioni comunali e società civile, ma anche per promuovere nuove e più efficaci strategie di interazione per gli anni a venire".

L'Università degli studi di Bari Aldo Moro organizzerà, quindi, 'I musei si raccontano': a partire dalle ore 10 del 20 marzo si susseguiranno alcuni incontri aperti a tutti i cittadini che normalmente gravitano al di fuori della sfera accademica; i musei coinvolti sono quelli di Psicologia, Orto Botanico, Zoologia, Scienze della Terra, Informatica. Per partecipare è necessario prenotarsi. Info su: 'www.uniba.it/it/ateneo/rettorato/ufficio-stampa/comunicati-stam pa/anno-2025/i-musei-raccontano'.

Inoltre l'Università di Bari, insieme al Politecnico di Bari, sempre il 20 marzo, organizzerà due incontri focalizzati su una progettualità urbana partecipata e sugli strumenti per attuare una nuova rigenerazione. I due incontri si terranno: il primo alle ore 10 presso il Campus "Ernesto Quagliariello" nell'aula magna del dipartimento Arcod; il secondo alle ore 15 presso l'aula BaLab "Guglielmo Minervini" dell'Università degli Studi di Bari al primo piano del Centro Polifunzionale Studenti. Durante l'evento verrà presentato il decimo rapporto sulle città di Urban@it-"L'università pubblica italiana per città e territori" (Ed. Il Mulino).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA