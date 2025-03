Crollo Bari, Arpa conferma 'niente amianto in aria e polveri'

L'Arpa Puglia conferma: dalle ultime analisi compiute non risultano esserci tracce di amianto nell'aria circostante il palazzo crollato il 5 marzo scorso in via De Amicis a Bari. Il 13 marzo scorso i tecnici di Arpa Puglia avevano collocato due linee di prelievo in grado di individuare fibre di amianto aerodisperse nella vicina ex scuola Carlo Del Prete. La prima nel cortile interno, vicino al cancello che da su via Pinto; la seconda al primo piano della scala di emergenza. I filtri - riferisce l'agenzia regionale per la protezione ambientale - sono stati rimossi dopo circa sei ore e le analisi eseguite nel centro amianto del dipartimento provinciale Arpa di Brindisi, hanno dato esito negativo: nessuna traccia della sostanza nell'aria.

Lo stesso è avvenuto per l'analisi delle polveri (esaminati quattro campioni, uno preso nel cortile della ex scuola ed un altro dal cornicione di una finestra, e gli altri due prelevati in punti distinti del balcone di un appartamento al secondo piano dello stabile in via de Amicis 2). Tracce di amianto sono state invece rilevate in un frammento di macerie in cemento (appartenente probabilmente ad una tubazione del palazzo crollato), raccolto nel cortile interno della ex scuola.

Frammenti di questo genere, mano a mano che vengono trovati nelle operazioni di rimozione delle macerie, vengono incapsulati secondo le procedure previste.



