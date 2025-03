Bando Start up, 250mila euro da Camera di Commercio di Bari

Stimolare l'imprenditorialità e potenziare il tessuto economico locale attraverso la creazione di realtà imprenditoriali dinamiche e innovative, che possano generare nuova occupazione. Ѐ la finalità che la Camera di Commercio di Bari intende perseguire attraverso Il "Bando Start up 2025", con uno stanziamento complessivo di 250mila euro.

"Si tratta - spiega in una nota la presidente Luciana Di Bisceglie - di una delle principali linee operative del progetto Formazione Lavoro per l'annualità 2025. Questa iniziativa si sviluppa in sinergia con le attività del Servizio Nuove Imprese (SNI), che l'ente barese ha attivato per favorire lo sviluppo del territorio e promuovere la crescita di nuove imprese, incentivando soluzioni di lavoro autonomo e l'economia sociale".

Il focus di questa azione è rivolto alle start-up che al proprio interno includano almeno un under 40. "Con la misura - prosegue la presidente Di Bisceglie - si intende, contestualmente, incoraggiare il trasferimento di competenze e conoscenze acquisite nel percorso di studi e implementarle promuovendo la partecipazione a percorsi di formazione volti a rafforzare le capacità imprenditoriali e gestionali".

L'agevolazione sarà concessa nella misura del 70% delle spese sostenute, ritenute ammissibili e comunque fino ad un importo massimo pari a 8mila euro per ciascuna domanda presentata.





