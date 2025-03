La Camera approva il decreto sull'ex Ilva, è legge

La Camera ha approvato il decreto sull'ex Ilva di Taranto, nello stesso testo licenziato dal Senato. Il decreto è stato dunque convertito definitivamente. I sì sono stati 140, i no 91, gli astenuti 3.

Il decreto dispone che l'amministrazione straordinaria di ILVA s.p.a. può incrementare le risorse da trasferire all'amministrazione straordinaria della società Acciaierie d'Italia s.p.a., fino a 400 milioni di euro, a valere sulle risorse rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni emesse da ILVA in amministrazione straordinaria, versate in apposito patrimonio destinato.



