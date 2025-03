Perseguitava donna, ai domiciliari un 80enne nel Tarantino

Un uomo di 80 anni di Sava (Taranto) è stato sottoposto agli arresti domiciliari dai carabinieri per stalking nei confronti di una donna di 47 anni, sua conoscente.

E' stata la presunta vittima a chiamare il numero unico di emergenza 112 mentre veniva pedinata in auto dall'anziano. I militari lo hanno bloccato nel territorio di Fragagnano, subito dietro la vettura della donna. La 47enne ha raccontato che da diversi mesi sarebbe stata perseguitata dall'uomo, con il quale non avrebbe mai avuto alcun tipo di rapporto sentimentale. Ha quindi riferito di pedinamenti e appostamenti continui da parte dell'anziano sia presso la sua abitazione che nei luoghi da lei abitualmente frequentati, tra cui la scuola dei figli. La donna ha parlato inoltre di continue telefonate e messaggi ricevuti dall'80enne anche di notte, nonché di fogli adesivi post-it contenenti messaggi molesti lasciati attaccati dall'anziano agli specchietti dell'auto o sui bidoni della spazzatura.



