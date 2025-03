Nuovo elicottero ai Vvf di Bari, arriva l'Aw 139 'Drago 164'

Sarà presentato domani pomeriggio, martedì 18 marzo, presso la Direzione regionale dei Vigili del Fuoco per la Puglia, il nuovo elicottero AW 139 "Drago 164".

L'AW 139 è un elicottero di tipo medio (classe 6 tonnellate), biturbina, dotato di rotore pentapala di tipo rigido.

L'equipaggio è composto di norma da due piloti, uno specialista di sistemi di bordo, due aereo soccorritori SAF (Speleo Alpino Fluviali) o due sommozzatori. La versione per i Vigili del Fuoco è stata dotata di un'ampia gamma di equipaggiamento: verricello di recupero, gancio baricentrico, radar meteo, sistema di comunicazione satellitare, sistema video ripresa ad alta definizione (ad infrarossi), console di missione ad alta definizione, sistema di trasmissione a terra di dati e immagini.

Con questo nuovo arrivo, il 27° della flotta AW 139, il Corpo Nazionale fa un'ulteriore passo verso l'obiettivo della progressiva sostituzione dei velicoli AB "412", in servizio da decenni, per dotare i reparti volo con un veicolo moderno e maggiormente versatile. L'introduzione dei nuovi elicotteri - è detto in una nota dei VVf - "rappresenta un grande salto di qualità per le capacità del servizio aereo dei Vigili del Fuoco, che può utilizzare un mezzo moderno ed efficace per tutte le operazioni di soccorso antincendio, protezione civile, ricerca e soccorso, rafforzare la lotta agli incendi boschivi il trasporto di personale e attrezzature e le missioni istituzionali". Gli elicotteri dispongono, inoltre, di un avanzato sistema anticollisione, di un faro di ricerca ad elevata illuminazione, di galleggianti di emergenza, zattere di salvataggio, hanno un serbatoio ausiliario aggiuntivo che lo fa arrivare fino a tre ore e mezza di volo.

Il Reparto volo, dislocato presso l'aeroporto di Bari Palese, è composto da 8 piloti, 18 specialisti e 10 soccorritori che utilizzano due elicotteri. Nel corso del 2024 il Nucleo ha compiuto 421 missioni di volo e 127 missioni di soccorso.

Invece, le richieste di intervento sono 51 mentre le persone tratte in salvo sono state 15.



