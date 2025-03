Nel Foggiano i turisti diventano cittadini di un piccolo borgo

Turisti che diventano cittadini del paese sperimentandone cucina, spiritualità, natura e luoghi di ritrovo. E' l'obiettivo del programma 'Deliceto experience, la primavera di un borgo tutto da vivere', ricco di iniziative con residenze artistiche, festival ed eventi nel quale ci sarà spazio anche per un hackathon sulla creatività. Il Comune spiega che l'obiettivo è permettere ai turisti di "fare esperienza dell'unicità di un paese, assaporarne la cucina tipica, rigenerarsi ascoltando silenzio e suoni dei boschi, vivere la spiritualità del borgo immersi nell'atmosfera di mistica armonia nelle sue chiese e nei suoi conventi e poi, ancora, scoprire i posti in cui si ritrovano ragazze e ragazzi nelle serate trascorse insieme in un pub, in piazza, nei diversi luoghi di ritrovo".

Proprio attraverso queste esperienze Deliceto intende proporsi come nuova destinazione turistica, valorizzando ogni aspetto del proprio patrimonio materiale e immateriale. "In primavera - annuncia il sindaco Pasquale Bizzarro - e poi in maniera sempre più intensa questa estate e fino al prossimo anno, Deliceto sarà animato da residenze artistiche, un hackathon e un premio sulla creatività, eventi, festival e iniziative che mettono in moto l'intero paese come fulcro di un nuovo modo di fare il turismo nel quale i visitatori diventeranno cittadini del borgo".



