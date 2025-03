I concerti del PoliBa tornano con lo swing artificiale

Si concentrerà sul cosiddetto swing artificiale il nuovo appuntamento con I concerti del Politecnico, in programma il prossimo 20 marzo (ore 18.30) nel museo della Fotografia del Campus universitario di Bari.

Protagonisti saranno I Contrabbandisti, fra le swing band più gettonate in Puglia. Lo swing artificiale è un progetto elaborato attraverso Suno, una piattaforma che consente di creare composizioni da un testo attingendo a uno sterminato database. Si tratta di un'applicazione sviluppata da OpenAI che permette di interagire con un assistente vocale intelligente.

L'app è basata sull'intelligenza artificiale che utilizza il modello linguistico Gpt per rispondere a domande, fornire informazioni, generare contenuti e assistenza vocale in tempo reale. L'app è in grado di generare in pochi minuti un brano musicale con le caratteristiche richieste dall'utente riguardo al testo, al ritmo e all'arrangiamento.

Ma queste soluzioni intrigano o spaventano un musicista? Proprio a questa domanda cercherà di rispondere l'appuntamento gratuito organizzato dal PoliBa. La band protagonista è formata da da musicisti professionisti che propongono uno spettacolo attingendo al repertorio italiano e americano anni '30-'40 e '50. I Contrabbandisti sono Roberto Galanto alla voce; Francesco Crescenzio e Raffaele Vaccaro ai fiati. Al pianoforte Giampiero Leo mentre la ritmica è affidata ad Alessio Santoro; al contrabasso Angelo Cito.



