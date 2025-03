Decaro, 'si fa mio nome ma segretaria Pd c'è ed è Schlein'

"Lo dico chiaramente perché da qualche giorno, come è successo in altre occasioni, si fa il mio nome come possibile candidato alla segreteria del Partito democratico. Esistono una segreteria e una segretaria autorevole eletta da poco, Elly Schlein, ed è pienamente titolata a terminare il suo mandato". È quanto sostiene in un post pubblicato su Facebook il presidente della commissione Ambiente dell'Unione europea, ex sindaco di Bari ed ex presidente dell'Anci, Antonio Decaro, smentendo le voci di un imminente congresso Pd e di una sua candidatura alla guida del partito.

"Non abbiamo bisogno di un congresso del Partito democratico, non ne ha bisogno l'Italia né il Pd", aggiunge Decaro spiegando che con Schlein "dobbiamo lavorare, uniti, per costruire un progetto di governo credibile e alternativo alle destre".

"Passare i prossimi mesi rinchiusi nei nostri circoli a discutere del nostro ombelico - rileva - non mi pare la strada migliore per raggiungere questo obiettivo".

"Non amo intervenire nelle questioni di partito - conclude - ma oggi sento il dovere di fare un richiamo alla responsabilità del momento e all'ascolto dei cittadini e dei nostri elettori, che anche sabato, in piazza a Roma, ci hanno chiesto a gran voce di restare uniti".



