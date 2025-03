Crollo Bari, Comune 'non ci sono fibre di amianto nell'aria'

Nell'aria interessata dal crollo del palazzo di via De Amicis dello scorso 5 marzo, a Bari, non sono state rilevate fibre di amianto. Lo comunica il Comune di Bari, rendendo noti i risultati dei campionamenti effettuati il 12 e il 13 marzo con le centraline di monitoraggio ambientali. Oggi il Servizio igiene e sanità pubblica della Asl di Bari (Sisp) ha ritenuto "adeguate" le prescrizioni adottate dall'amministrazione, che con l'ordinanza del 12 marzo ha sancito il divieto di affaccio, l'obbligo di mantenere chiuse le finestre e l'obbligo di usare le mascherine nell'area vicino al crollo. Quanto alle demolizioni della porzione residua della palazzina crollata, le operazioni di oggi hanno riguardato il puntellamento del terzo e quarto piano della palazzina di via Pinto 16, limitrofa con quella collassata e considerata a rischio crollo. Il terzo e il quarto piano dell'immobile, scrive il Comune, "poggiavano" sulla palazzina crollata, e il puntellamento eseguito oggi "riduce sensibilmente il rischio di crollo nel corso delle demolizioni".



