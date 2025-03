Contrasto alle frodi, intesa fra atenei baresi e Agenzia dogane

Valorizzare lo scambio di conoscenze e la cooperazione in attività di ricerca e sviluppo per la validazione di metodiche innovative nel settore chimico-merceologico. E' l'obiettivo della convenzione firmata oggi dal rettore dell'università Aldo Moro di Bari, Stefano Bronzini, dal rettore del Politecnico di Bari, Francesco Cupertino, e dal direttore interregionale di Puglia, Molise e Basilicata dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, Domenico Frisario. L'Agenzia, attraverso i propri laboratori chimici, svolge attività di analisi merceologica nella sfera dell'import-export per valutare le caratteristiche dei prodotti e verificarne la rispondenza alle norme. In questo contesto, i due atenei pugliesi metteranno a disposizione le proprie competenze in ambito chimico per la messa a punto di metodologie innovative. La collaborazione si estenderà ad attività di formazione a favore di studenti universitari e neolaureati, con lo svolgimento di tirocini, l'organizzazione di visite e stage didattici e la progettazione di conferenze, dibattiti e seminari. La partnership partirà dal settore agroalimentare, focalizzandosi in particolare su contrasto alle frodi alimentari e tutela dei produttori locali. Frisario ha evidenziato l'importanza di "fare sistema nello sviluppo di metodiche innovative in settori chimico-merceologici a rischio di frode, quali le sostanze stupefacenti, i carburanti, gli oli e gli alimenti". Bronzini ha ricordato che l'obiettivo è "sviluppare una ricerca sempre più orientata al miglioramento della qualità della vita". Cupertino ha evidenziato che "l'integrazione tra gli studi chimici e l'ingegneria informatica consente di sviluppare metodi e tecnologie innovative per garantire la tracciabilità e l'eccellenza dei prodotti, assicurando sia la tutela dell'origine sia la valorizzazione della qualità che contraddistingue le nostre filiere locali".



