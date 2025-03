Nel Foggiano riaprono scuole dopo terremoto, 'nessuna criticità'

Scuole aperte da domani a San Nicandro Garganico, in provincia di Foggia, dopo la chiusura disposta in via cautelativa dal sindaco Matteo Vocale in seguito alla scossa di terremoto di magnitudo 4.7 che aveva interessato la costa garganica alle 20.37 di venerdì 14 marzo, e a cui hanno fatto seguito fino alle 00.30 di oggi altre 16 scosse di magnitudo di intensità inferiore.

Il terremoto, avvertito in tutta la provincia di Foggia e in diverse zone della Puglia, aveva messo in allarme soprattutto i comuni del Gargano dove sono scattati i controlli, di tecnici e vigili del fuoco, con il coordinamento della prefettura.

Il sindaco Vocale conferma all'ANSA che "domani lunedì 17 marzo tutte le scuole saranno riaperte e che i controlli effettuati, soprattutto sulle abitazioni più vetuste e dunque più a rischio, non hanno presentato alcuna criticità", e aggiunge che "anche nei prossimi giorni continuerà il monitoraggio con il coordinamento della prefettura".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA