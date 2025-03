Due auto sono state distrutte da un incendio la scorsa notte ad Adelfia, in provincia di Bari. Il rogo, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha travolto i due mezzi. Le fiamme hanno danneggiato anche la facciata della palazzina accanto alla quale erano parcheggiate le auto. Non si registrano feriti né intossicati.

È stato necessario l'intervento di due squadre dei vigili del fuoco che, con una autobotte, hanno spento l'incendio.



