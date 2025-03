Accoltellato da un uomo che dorme davanti casa, grave 48enne

Un uomo di 48 anni è stato accoltellato all'addome questa mattina ad Aradeo, in provincia di Lecce. Le sue condizioni sono gravi. L'aggressore, a quanto si apprende, sarebbe un 25enne nord africano, irregolare sul territorio italiano, che - secondo le prime informazioni - stava dormendo davanti alla porta dell'abitazione del 48enne, nella zona 167 del comune salentino.

La vittima, raggiunta da due fendenti all'addome, è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Vito Fazzi di Lecce.

L'aggressore è stato fermato dai carabinieri che lo stanno ascoltando in caserma.



