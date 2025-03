Terremoto in Puglia, geologi 'evento distinto da Campi Flegrei'

"Le scosse, avvenute quasi in contemporanea con quelle registrate nei Campi Flegrei, mettono molta agitazione ma si tratta di eventi distinti e separati". Lo dichiara in una nota Giovanna Amedei, presidente dell'Ordine dei geologi della Puglia all'indomani delle scosse di terremoto che hanno interessato la provincia di Foggia.

"La paura è normale - prosegue - ma dobbiamo ricordare che viviamo in un'area appartenente alla cosiddetta zona 2, con sismicità medio-alta dove scosse anche forti sono possibili".

"Ricordiamoci sempre di sapere come comportarci in caso di terremoti e nelle fasi successive perché possono sembrare banalità, ma non lo sono", conclude Amedei.



