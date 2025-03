Sindaco Lucera, 'Capitale cultura di Puglia, anno straordinario'

"Sono molto felice perché sarà un anno straordinario, ricco di eventi. Un momento che aspettavamo da oltre un anno". Lo afferma il sindaco di Lucera, Giuseppe Pitta, a poche ore dall'inaugurazione degli eventi per 'Lucera capitale della cultura di Puglia 2025', in programma questa sera presso il cineteatro dell'opera della cittadina nel Foggiano.

Sarà quindi ufficializzato il passaggio di testimone tra Monte Sant'Angelo capitale della cultura di Puglia nel 2024 e Lucera.

"Finalmente c'è il passaggio del testimone, che segna praticamente l'entrata ufficiale nell'anno di Lucera capitale, con numerosi eventi in programma - continua il primo cittadino -. Puntiamo sull'ulteriore crescita di eventi già consolidati e ormai patrimonio del nostro territorio e su alcuni progetti di concerto con i Monti Dauni. Realizzeremo anche un monumento che ricordi l'importante traguardo vissuto dalla nostra città che sarà posizionato in un luogo ancora in corso di valutazione".

Pitta conferma anche che "Lucera è pronta ad accogliere il flusso di turisti previsto durante l'anno in visita alla cittadina federiciana" e ricorda "gli importanti finanziamenti ottenuti, un milione e 350mila euro per rimettere a nuovo il teatro Garibaldi, e i lavori in corso all'anfiteatro per estendere la capienza a tremila posti. L'anfiteatro sarà riconsegnato alla città a giugno prossimo per la stagione estiva". Ospite questa sera a Lucera sarà Sergio Cammariere accompagnato dalla violoncellista Giovanna Famulari.



