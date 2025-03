Romano, 'Zes unica ha numeri importanti, occasione da sfruttare'

"I numeri raccontano di autorizzazioni rilasciate superiori a 550 nell'arco di un anno, che valgono altrettanti investimenti. È importante divulgare lo strumento e i benefici che derivano da una semplificazione burocratica". Così il commissario della struttura di missione Zes unica, Giosy Romano, in un convegno a Taranto a cui hanno partecipato il deputato Dario Iaia, coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia, e il commissario dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ionio, Sergio Prete.

"L'altro giorno - ha aggiunto Romano - c'è stata la pubblicazione dei 300 milioni di euro assegnati da una delibera Cipe alla struttura di missione Zes proprio per la realizzazione di opere infrastrutturali. Con lo strumento unico sono state evitate le divisioni territoriali e quindi la distinzione anche tra Comuni limitrofi. Evidenziamo l'omogeneità dello strumento e la possibilità di utilizzarlo in maniera semplificata. Questo ha permesso di superare quel gap che c'era dall'introduzione delle Zes".

Secondo il commissario della struttura di missione Zes unica "c'è una grande attenzione per la Puglia. Taranto, in particolare, deve sfruttare questa posizione geografica assolutamente invidiabile che la collega al centro del Mediterraneo e che rende possibile l'attrazione di investimenti". "C'è la necessità - ha concluso - di creare le migliori condizioni possibili sotto il profilo economico per consentire a chi è qui allocato di beneficiare di ulteriori risorse per espandere la propria attività".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA