Premio nazionale Ercole Olivario, 11 oli pugliesi in finale

Sono 11 gli oli pugliesi, su 30 concorrenti, che dal 14 al 17 aprile rappresenteranno la regione nelle selezioni finali del concorso nazionale Ercole Olivario 2025. Verranno svelati mercoledì 19 marzo, alle 10, in un incontro nella sala Malcarne della Camera di commercio di Brindisi-Taranto. La competizione, che promuove le eccellenze olearie dei territori italiani, giunta alle 33esima edizione, è conosciuta per l'estremo rigore e serietà garantite in tutte le fasi procedurali.

L'evento si svolgerà alla presenza del vicepresidente di Unioncamere Puglia e presidente della Camera di commercio di Brindisi-Taranto, Vincenzo Cesareo, e di rappresentanti delle istituzioni regionali. E sarà inoltre l'occasione per conoscere, tra i partecipanti alla sezione 'Goccia d'Ercole', quale tra gli oli pugliesi ha ottenuto il punteggio più alto. Novità dell'edizione 2025 è infatti la messa in rete dei concorsi regionali che permettono l'accesso all'Ercole Olivario e l'attivazione delle collaborazioni con le regioni che, pur non avendo un concorso locale strutturato, stanno selezionando gli oli che saranno finalisti all'Ercole Olivario, seguendo gli stessi principi di serietà e rigore.

In Puglia la selezione regionale degli oli è stata curata dalla Camera di commercio di Bari, anche attraverso la propria azienda speciale Samer, con il suo panel ufficiale, di cui fanno parte gli esperti assaggiatori di Amedoo (Associazione meridionale estimatori e degustatori dell'olio d'oliva). "Con la presidente Luciana Di Bisceglie - dichiara Cesareo - ringraziamo in primo luogo Unioncamere nazionale e la Camera di commercio dell'Umbria, veri motori di questa iniziativa, insieme all'Ice, ai ministeri e a Crea. Unioncamere Puglia accoglie con orgoglio le imprese candidate al prestigioso e storico Ercole Olivario, straordinarie eccellenze della nostra Puglia".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA