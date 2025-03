Forte vento a Bari, pompieri mettono in sicurezza gli alberi

Nelle ultime ore, i vigili del fuoco del comando provinciale di Bari sono stati impegnati nella messa in sicurezza di alberi e strutture pericolanti a causa del forte vento che dal pomeriggio di ieri sta interessando soprattutto il settore centro-meridionale della Puglia.

Inoltre, quattro squadre di pompieri con autoscala e autobotte hanno lavorato per tre ore ieri, per spegnere un incendio che ha interessato il sottotetto in legno di una abitazione di campagna di Polignano a mare (Bari). Nessuno è rimasto ferito o intossicato.



