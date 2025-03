UniFg conferisce laurea honoris causa al segretario Coldiretti

L'Università di Foggia ha conferito questa mattina la laurea honoris causa in Banca, finanza e mercati al segretario generale di Coldiretti, Vincenzo Gesmundo, che ha tenuto una lectio magistralis dal titolo 'Attorno al cibo. Politiche, welfare e mercati'. Al termine della lezione gli è stato consegnato il sigillo dell'Università, "la massima onorificenza dell'ateneo", viene evidenziato in una nota.

"Sono profondamente onorato di aver ricevuto questa laurea honoris causa - ha detto Gesmundo - in una terra che è storia, presente e futuro del nostro sistema agroalimentare. Questo riconoscimento rafforza il legame tra sapere e territorio, tra innovazione e tradizione. Ringrazio il rettore, il Senato accademico e il dipartimento di Economia per aver valorizzato il mio impegno a tutela dell'agricoltura e del made in Italy. Un onore che accolgo con responsabilità e gratitudine".

"Con il conferimento della laurea honoris causa a Vincenzo Gesmundo - ha commentato il rettore, Lorenzo Lo Muzio - celebriamo un uomo che ha saputo coniugare competenza, passione e dedizione nell'ambito dell'economia agraria e della tutela del sistema agroalimentare italiano. Il suo percorso professionale presenta profonde affinità con la missione dell'Università di Foggia, che proprio quest'anno celebra il venticinquesimo anniversario della sua istituzione. La sua incessante dedizione all'innovazione e alla sostenibilità nel settore agroalimentare rispecchia l'impegno del nostro Ateneo nella formazione di professionisti capaci di affrontare le sfide globali con competenza e visione strategica, adottando un approccio olistico alla conoscenza".

Nel corso della cerimonia ha portato i suoi saluti il direttore del dipartimento di Economia, Pasquale Di Biase; e sono intervenuti anche la Sindaca di Foggia, Maria Aida Episcopo; il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano; e il presidente della commissione Affari esteri della Camera, Giulio Tremonti.



