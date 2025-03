Uccide a coltellate il figlio, oggi interrogatorio del 71enne

Si terrà questa mattina davanti al gip del tribunale di Brindisi l'interrogatorio di garanzia del 71enne Angelo Argentina, accusato di aver accoltellato e ucciso il figlio Stefano, di 44 anni, al termine di un litigio.

La vittima è morta nel tardo pomeriggio di ieri nell'ospedale Perrino di Brindisi.

Il diverbio era avvenuto il giorno prima, all'esterno dell'abitazione dei due, alla periferia di Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi. Il 71enne si trova in carcere con l'accusa di omicidio volontario, per aver colpito a morte il figlio all'addome. Nelle prossime ore, intanto, la Procura potrebbe disporre l'autopsia sul cadavere del 44enne.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA