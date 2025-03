Migranti del Cara sui binari, ancora disagi sulla Bari-Foggia

Ancora disagi per i viaggiatori sulla tratta ferroviaria di Trenitalia Bari-Foggia per la presenza, per oltre un'ora a partire dalle 12.30, di migranti ospitati nel Cara di Bari-Palese sui binari tra le stazioni di Bari-Santo Spirito e Bari-Parco nord. La situazione è stata risolta intorno alle 13.30, ma non sono mancati i ritardi e le cancellazioni.

Alcuni treni Alta Velocità, Intercity e Regionali hanno registrato ritardi superiori ai 60 minuti. Si tratta dell'ennesima interruzione alla circolazione ferroviaria da parte dei migranti che scavalcano la recizione del Cara per uscire dal centro. Nessun effetto ha quindi ha sortito finora l'innalzamento della recinzione sulla parte che si affaccia sui binari.

Intanto sui social, molti dei passeggeri in attesa sfogano la loro esasperazione. "Che sta succedendo? Quattro treni soppressi a Barletta", scrive Teresa. Ritardi assurdi, cosa accade? Maltempo non mi pare, attentati, ordigni, collisioni, invasioni aliene?", aggiunge ironicamente Giuseppe. "Viaggiare con Trenitalia - conclude Enza - sta diventando sempre più un incubo".



