Manutenzione di strade a Bari, assegnati lavori per 27 milioni

Sono oltre 27 milioni di euro, per tre annualità, le risorse economiche per i cinque Municipi di Bari per realizzare lavori di adeguamento, riqualificazione e sistemazione delle strade e dei marciapiedi. Il Comune ha individuato le cinque aziende a cui sarà affidato l'accordo quadro triennale per l'esecuzione delle opere. "Ricordo a tutti - spiega l'assessore alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi - che l'accordo quadro è uno strumento che consente di individuare i soggetti che materialmente andranno a eseguire gli interventi, fino a una spesa massima possibile di 27 milioni di euro nel triennio, senza dover effettuare ulteriori gare d'appalto per ogni urgenza. Di volta in volta, l'accordo quadro deve essere finanziato con singoli contratti attuativi, all'interno della cornice di spesa massima per il triennio dei 27 milioni". Con il primo contratto attuativo dopo Pasqua, e nei mesi successivi, saranno effettuate manutenzioni di strade e marciapiedi "per un totale da quadro economico di 7 milioni 350 mila euro su tutta la città, con 1 milione 970 mila euro per il Municipio I, 1 milione 870mila per il Municipio II, 1 milione 170mila euro ciascuno per i Municipi III, IV e V".



