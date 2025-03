Le nonne di Ostuni ballano Espresso Macchiato, Cash le contatta

Continua a salire il conteggio delle visualizzazioni, superando quota un milione e mezzo, del video delle nonne di Ostuni che hanno ideato una coreografia per la discussa canzone Espresso Macchiato che il rapper estone Tommy Cash porterà all'Eurovision Song Contest e che utilizza alcuni stereotipi sull'Italia, con un richiamo anche alla mafia.

Cash, che ha postato sul proprio profilo TikTok il video delle nonnine, dichiarando di aver trovato il suo "corpo di ballo", ha contattato tramite il suo staff - a quanto si apprende - il centro Filo di Arianna di cui fanno parte le aspiranti ballerine ostunesi che si stanno preparando per volare a Basilea, in Svizzera. Tra di loro c'è chi prenderà per la prima volta l'aereo, ma "la gioia di poter fare questa esperienza", spiegano, "supera tutte le paure".

Il balletto e il video erano nati per caso durante le prove per i festeggiamenti di Carnevale. E poi, di chat in chat, le immagini hanno fatto il giro del web arrivando fino in Estonia sul cellulare di Cash. A sostenerle e a credere alla possibilità che possano salire sul palco dell'Eurovision c'è Michele Conenna che da tempo, come volontario del centro, le segue e promuove con loro tante iniziative. "Tutto è successo all'improvviso - spiega Conenna - e siamo felicissimi di questo. Tutto inaspettato ma dietro a tutto questo sogno che stiamo vivendo e soprattutto a questa età, mi riferisco alle nonnine, c'è anche una finalità sociale. Non lasciare le persone sole nonostante l'età. Ecco la finalità di tutto quello che ruota attorno a questo video virale".



