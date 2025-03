Barone (M5s), 'no a pale eoliche su sito Castel Fiorentino'

"La realizzazione di un parco eolico nelle vicinanze del sito archeologico di Castel Fiorentino, dall'inestimabile valore culturale e conosciuto per essere il luogo in cui morì Federico II, è una questione su cui va posta la massima attenzione. Siamo al fianco dell'amministrazione comunale che si oppone al progetto, e vogliamo che venga fatta chiarezza sul lungo e complesso iter procedimentale iniziato nel 2008 e su quale sia la situazione attuale". Lo afferma in una nota la consigliera regionale pugliese del M5s, Rosa Barone, in merito alla possibile realizzazione di un parco eolico vicino al sito archeologico di Castel Fiorentino a Torremaggiore, nel Foggiano. Di qui la richiesta di "un'audizione in V commissione Ambiente dei rappresentanti della provincia di Foggia, del Comune di Torremaggiore, dell'assessora regionale all'Ambiente e del direttore del dipartimento".

"È necessario - continua Barone - che tutti gli enti interessati si siedano attorno allo stesso tavolo, in modo da comprendere i passaggi che hanno portato lo scorso anno a dare una valutazione positiva per quello che riguarda la compatibilità paesaggistica del progetto. Ritengo anche importante capire quante siano oggi le richieste per la realizzazione di impianti da energie rinnovabili nella zona".

"L'importanza storica del sito va tutelata - conclude - e le torri eoliche inevitabilmente andrebbero a impattare sul paesaggio. Assieme alla senatrice Gisella Naturale, intervenuta ieri sulla questione, continueremo a monitorare la vicenda e a chiedere risposte e soluzioni alternative".



