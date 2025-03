Truffa 85enne per 20mila euro a Barletta, arrestato

Un uomo di 61 anni, originario del Napoletano, è stato arrestato dai carabinieri a Barletta perché considerato il presunto autore di una truffa ai danni di una 85 anni, derubata di 20mila euro tra contanti e gioielli.

L'episodio è accaduto qualche giorno fa quando l'indagato, assieme a un complice da identificare, avrebbe raggiunto l'abitazione della pensionata e, presentandosi come un dipendente delle Poste, le avrebbe detto di dargli soldi e preziosi per aiutare un nipote multato dai carabinieri.

La donna, spaventata e preoccupata, ha consegnato 1.500 euro e gioielli, per un valore complessivo di circa 20mila euro.

L'arresto del 61enne è stato possibile perché l'85enne si è rivolta ai militari che hanno arrestato in flagranza l'uomo che - è stato accertato - era agli arresti domiciliari in attesa di giudizio. La vittima dopo aver formalizzato la denuncia ha ringraziato i militari.



