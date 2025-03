Rapinata a 90 anni mette in fuga il ladro, 31enne arrestato

Una rapina in parte sventata dalla prontezza della vittima: una donna di 90 anni di Bari. Quando l'anziana si è resa conto di aver aperto la porta di casa a un finto carabiniere, ha reagito mettendolo in fuga e consentendone l'arresto. In manette è finito un 31enne napoletano, con precedenti per truffa, che adesso risponde di rapina aggravata.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, lo scorso 25 gennaio la pensionata sarebbe stata contattata telefonicamente da una persona che, spacciandosi per un nipote, le ha raccontato che sua figlia era in pericolo e che servivano contanti per metterla in salvo. I soldi, avrebbe detto il truffatore al telefono, sarebbero stati ritirati a casa da un carabiniere.

Così, il 31enne avrebbe raggiunto l'anziana a casa, nel pieno centro di Bari. La donna nel frattempo aveva messo insieme gioielli e soldi per un totale di 200mila euro. L'anziana però, insospettita dai modi dell'uomo, ha reagito innescando la reazione del 31enne che l'avrebbe prima spinta e fatta cadere, per poi scappare con i gioielli, lasciando i contanti. Gli agenti della squadra mobile, grazie all'analisi dei sistemi di videosorveglianza della zona e alle impronte lasciate dal 31enne in casa, sono riusciti a identificare l'uomo che adesso si trova in carcere.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA