Il Bif&st si apre alla musica con le note di Ennio Morricone

Non solo cinema. Ci sarà anche musica nel corso della 16esima edizione del Bif&st - Bari International Film&Tv Festival in programma dal 22 al 29 marzo nel capoluogo pugliese. La kermesse diretta da Oscar Iarussi ospiterà infatti la proiezione del capolavoro di Sergio Leone 'Per un pugno di dollari' (1964), musicata dal vivo dall'orchestra e dal coro del teatro Petruzzelli, diretta da Pietro Mianiti e dal maestro del coro Marco Medved, che eseguirà live le musiche di Ennio Morricone. La proiezione è in programma giovedì 27 marzo alle ore 21 nel teatro Petruzzelli all'interno della sezione 'Rosso di sera' e sarà introdotta da Pivio, autore di numerose colonne sonore e consigliere di gestione Siae. L'idea nasce dalla volontà del produttore Pier Giorgio Paladino di celebrare le immagini e la musica di uno dei capolavori indiscussi della nostra cinematografia. Si tratta di una prima mondiale, con la produzione artistica di Fabio Venturi, ingegnere del suono di Ennio Morricone per oltre 30 anni.

Altro appuntamento con la musica è previsto nella giornata inaugurale del festival, il 22 marzo, quando il teatro Kursaal aprirà le porte all'evento speciale Controluce con il live del pianista e compositore elettroacustico barese Mattia Vlad Morleo. Nel corso della serata Morleo presenterà un percorso musicale che attraversa le sue colonne sonore, tra cui le musiche originali di 'Santa Subito' di Alessandro Piva e 'Il Grande Male' di Mario Tani.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA